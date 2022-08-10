https://news.day.az/world/1486038.html Премьер Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter сообщила о том, что заразилась коронавирусом, передает Day.Az.
"Сегодня утром я получила положительный результат теста на ковид. Я продолжу работать из дома", - пишет Каллас.
Она призвала всех жителей Эстонии вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.
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