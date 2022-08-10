Премьер Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter сообщила о том, что заразилась коронавирусом, передает Day.Az.

"Сегодня утром я получила положительный результат теста на ковид. Я продолжу работать из дома", - пишет Каллас.

Она призвала всех жителей Эстонии вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.