В Молдавии запретили перевозить дрова по ночам
В Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С 23:00 до 06:00 запрещено перевозить древесину", - указано в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.
Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство "Молдсилва" займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.
Дополнительно сообщается, что дерево и горючее можно будет продавать только бытовым потребителям и госучреждениям. На объем продаж наложено ограничение - не более 3 куб. м на одно домохозяйство.
Президент Фонда экологического развития республики Дмитрий Ройбу предупредил, что Молдавия может столкнуться с хаотичной, незаконной и неконтролируемой вырубкой лесов.
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