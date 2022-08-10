В Молдавии запретили перевозить дрова по ночам

В Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 23:00 до 06:00 запрещено перевозить древесину", - указано в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство "Молдсилва" займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.

Дополнительно сообщается, что дерево и горючее можно будет продавать только бытовым потребителям и госучреждениям. На объем продаж наложено ограничение - не более 3 куб. м на одно домохозяйство.

Президент Фонда экологического развития республики Дмитрий Ройбу предупредил, что Молдавия может столкнуться с хаотичной, незаконной и неконтролируемой вырубкой лесов.