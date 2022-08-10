В Португалии загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Португалии загорелся национальный парк в горах Серра-да-Эштрела. Место относится к объектам всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTP, передает Day.Az.

Протяженность парка достигает 13 километров. Возгорание началось утром в субботу, 6 августа. На данный момент огонь охватил 3,6 тысячи гектаров. В парке произрастают уникальные тисовые деревья и многовековые дубы. Местные власти отметили, что ущерб растениям будет невосполнимым.

"Тисовых деревьев остается мало. Если из-за пожара пострадает их способность к регенерации и производству семян, они исчезнут полностью", - подчеркнул представитель Национального института сельскохозяйственных и ветеринарных исследований страны Жорж Капелу.