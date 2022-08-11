КНДР заявила о победе над коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, объявил о победе над коронавирусом в республике.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса <...>", - цитирует Yonhap заявление, которое привело ЦТАК.

Общее число заболевших лихорадкой, выявленных с конца апреля на фоне распространения коронавируса в КНДР, превышает 4,77 млн человек, из них 99,99% поправились. По последним известным данным, в народной республике умерли 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.

12 мая ЦТАК впервые проинформировало о выявлении коронавирусной инфекции на территории КНДР. Суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался. 30 июля власти народной республики впервые сообщили об отсутствии новых случаев повышенной температуры, выявленных в течение предыдущего дня.