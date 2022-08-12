Военные базы США показали рекордный уровень загрязнения грунтовых вод фторсодержащими поверхностно-активными веществами (PFOS и PFOA). Об этом сообщил представитель Рабочей группы по окружающей среде Джаред Хейс в интервью Federal News Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хейса, при безопасной концентрации PFOS в 0,004 части на 1 трлн частей воды, на некоторых военных базах США она достигает нескольких миллионов частей на триллион частей воды.

Так, например, на базе England Air Force Base в Луизиане уровень PFOS в грунтовых водах достигает 7,1 млн частей на 1 трлн, а уровень PFOA - 3,8 млн частей на 1 трлн.

При этом повышенное содержание этих веществ очень вредно для здоровья и может стать причиной рака, нарушений в работе иммунной и репродуктивной систем организма.