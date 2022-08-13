В Токио отменили более 60 авиарейсов

По меньшей мере 65 рейсов отменено в токийских аэропортах Ханэда и Нарита в субботу на фоне приближения к центральной части Японии тайфуна "Меари". Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло по состоянию на 14:20 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Метеорологического управления страны, в 12:45 по местному времени эпицентр тайфуна находился в 65 км от побережья префектуры Сидзуока в регионе Токай. Как ожидается, этот район на основной островной части Японии первым примет на себя удар стихии.

Тайфун движется в северо-восточном направлении со скоростью около 20 км/ч. Во второй половине дня, согласно прогнозам, он пройдет над центральной частью страны, в том числе столичным регионом.

Скорость ветра в эпицентре составляет 20 м/c, а скорость порывов достигает 30 м/c. В воскресенье тайфун пройдет далее на северо-восток и уйдет в сторону Тихого океана, а уже 15 августа может пройти над островами Курильской гряды.

В префектуре Сидзуока более 70 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться в безопасное место в связи с угрозой оползней из-за ливневых дождей. В прилегающей к Токио префектуре Канагава более 50 тыс. человек получили рекомендацию эвакуировать в безопасное место пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.