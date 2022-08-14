Twitch изменил правила посещения фестиваля TwitchCon

Twitch сделал обязательным ношением масок и наличие справок о вакцинации от COVID-19 во время посещения фестиваля TwitchCon, который пройдет с 7 по 9 октября в Сан-Диего. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что организаторы мероприятия ужесточили правила после того, как подверглись жесткой критике со стороны как посетителей, так и участников фестиваля. Изначально TwitchCon разрешалось посещать всем в возрасте от 5 лет без каких-либо средств защиты от инфекций.

Теперь же, помимо маски и справки о прививке, организаторы требуют предоставлять на входе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не раньше, чем за 72 часа до TwitchCon. Всем тем, кто в связи с новыми правилами решит отказаться от посещения мероприятия, Twitch готов компенсировать деньги, потраченные на покупку билета, до 19 августа.