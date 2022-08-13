На посетителей казино в Лас-Вегасе обрушилась вода с потолка

Дикий шторм обрушился сразу на несколько городов Италии. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после проливных дождей по улицам устремились настоящие русла. Разрушена набережная, пострадали несколько домов, а машины словно игрушечные разнесло потоками.

А в США погодный удар пришелся по посетителям казино Лас-Вегаса. На них вода обрушилась прямо с потолка, видно, как заливает столы для покера, плавают карты и фишки. Пострадала от наводнений и парковка, один из этажей затоплен.

Не менее эпичные кадры пришли из южной Азии - за последнее время там произошло уже несколько наводнений, из-за которых из берегов вышли реки. В одном из районов даже смыло мост. Теперь перебраться на другой берег практически невозможно.