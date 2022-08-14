У Трампа нет секретных документов

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа письменно подтвердил, что у экс-главы государства отсутствуют секретные документы, передает Day.Az со ссылкой на газету The New York Times.

Как сообщает издание, в июне адвокат подписал заявление о том, что все документы с пометкой "секретно", находившиеся в коробках в хранилище в имении Трампа Мар-а-Лаго, были возвращены правительству. В сообщении отмечается, что наличие такого заявления могло стать причиной вывода правоохранителей о том, что политик не полностью открыт со следователями на этот счет, а также, возможно, объясняет уголовные статьи, на основании которых был выписан ордер на обыск. В распоряжении Минюста имелись и записи с камер наблюдения в поместье Трампа, которые усилили обеспокоенности о ненадлежащем обращении с документами.