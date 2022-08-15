Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошный образ жизни

Королевская военная академия Великобритании в Сандхерсте отчислила семерых курсантов из Саудовской Аравии за роскошный образ жизни, который они вели во время обучения.

Об этом сообщил британский интернет-портал DailyMail, передает Day.Az.

Как уточняется, принадлежащие к саудовским королевским семьям студенты дарили дорогие подарки своим инструкторам: автомобили BMW и Mercedes, часы Rolex и путешествия на элитные курорты.

Отчисление произвел генерал-майор Дункан Кэппс. Инструкторы, принимавшие подарки, получили дисциплинарные взыскания.