https://news.day.az/world/1487011.html Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошный образ жизни
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошный образ жизни
Королевская военная академия Великобритании в Сандхерсте отчислила семерых курсантов из Саудовской Аравии за роскошный образ жизни, который они вели во время обучения.
Об этом сообщил британский интернет-портал DailyMail, передает Day.Az.
Как уточняется, принадлежащие к саудовским королевским семьям студенты дарили дорогие подарки своим инструкторам: автомобили BMW и Mercedes, часы Rolex и путешествия на элитные курорты.
Отчисление произвел генерал-майор Дункан Кэппс. Инструкторы, принимавшие подарки, получили дисциплинарные взыскания.
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