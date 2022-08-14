В Англии 90 пожарным пришлось тушить пожар, возникший из-за барбекю

В английском Стадленде недалеко от курорта миллионеров Сандбэнкс и национального природного заповедника Годлингстон-Хит, который находится рядом с популярным нудистским пляжем между Борнмутом и Суонеджем, произошел серьезный пожар. Возгорание, скорее всего, было вызвано барбекю, пишет MailOnline.

Для тушения пожара задействовали 90 пожарных. По информации издания, бригады до сих пор находятся на месте происшествия. Жители десятков домов были эвакуированы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-службе пожарной службы сообщили, что на месте пожара среди разрушений спасатели обнаружили использованный одноразовый гриль, отметив, что он, вероятнее всего, стал причиной происшествия. Пожарные призвали людей не использовать гриль в сельской местности во время сильной жары.

"Мы обнаружили доказательства существования небольшого лагеря, где кто-то использовал одноразовое барбекю. Мы не можем установить на 100%, что это было причиной возгорания, но, скорее всего, пожар случился из-за этого", - отметил представитель пожарной службы.