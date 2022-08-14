Покидающий пост премьера Британии Джонсон проводит отпуск в Греции

Бывший премьер-министр Великобритани Борис Джонсон с супругой Кэрри Саймондс-Джонсон вот уже несколько часов находятся в Греции, в Неа Макри (Аттика), куда семья приехала отдохнуть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уходящий" премьер пришел за покупками в супермаркет известной сети на проспекте Марафонос и Дионисос, а узнавшие его прохожие поспешили запечатлеть чету Джонсонов на свои телефоны. Заплатив за купленные продукты, Борис Джонсон и его жена сели в ожидавший их у входа автомобиль.