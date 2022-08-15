Жители Омской области рассказали о нашествии тарантулов

В Омской области местные жители стали массово находить в своих домах крупных пауков. Фото и видео с членистоногими опубликованы в сообществе Алло, Калачинск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О нашествии пауков рассказала одна из жительниц города Калачинска. В комментариях к публикации и другие горожане поделились фотографиями найденных ими тарантулов. По словам автора поста, обнаруженные пауки "в длину с лапками около 6-7 см".

Одна местная жительница поспешила успокоить жителей города и рассказала, что найденные мизгири не опасны для человека.

"У нас этого Западно-Сибирского тарантула называют паук-огородник. Живет в земле. Если его не трогать, то и он вас не тронет. Самцы обычно попадаются. Самки сидят в гнездах. Более крупные и менее подвижные. Самцы прыгают на расстояние до 1,5 метров. Укус не смертелен, но болюч", - пояснила россиянка.