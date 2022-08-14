Делегация «Талибана» посетит Москву

В Москву 14 августа прибудет назначенный талибами министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил дипломатический источник в российской столице.

"Министр Азизи должен прибыть в Москву в воскресенье, а на 15-е запланированы переговоры с российскими партнерами", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что с министром прибудет представительная бизнес-делегация. По его словам, визит рассчитан на несколько дней.

О том, что 15 августа в Москве пройдут переговоры с афганским министром промышленности и торговли, ранее в этот день сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он уточнил, что в делегацию включены также экономисты и финансисты. В планах гостей - закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла. Кроме того, для развития межрегиональных связей афганцы планируют посетить Казань.