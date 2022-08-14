https://news.day.az/world/1487154.html Возросло число жертв и пострадавших при взрыве в центре Еревана
Возросло число жертв и пострадавших при взрыве в центре Еревана
Армянские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу".
Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь МЧС Айк Костанян сообщил армянским СМИ.
"Погибла женщина. Ее личность пока не установлена", - отметил Костанян.
Таким образом, число жертв ЧП в Ереване выросло до трех.
По последним данным, в результате инцидента пострадал 61 человек.
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