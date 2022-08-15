Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Общая численность населения мира достигла отметки в 8 миллиардов человек. Из них 50,5% - мужчины и 49,5% - женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, такие данные приводит сервис Countrymeters.

Сейчас население увеличивается более чем на 90 млн человек в год.

Более 70% населения мира проживает в 20 самых густонаселенных странах, при этом в Китае и Индии проживает около 36% населения Земли.

Несмотря на то, что Китай в настоящее время является самой густонаселенной страной в мире, население Индии растет намного быстрее. В 2023 году ожидается, что Индия займет его место в этом рейтинге.

Кроме них в первую пятерку самых густонаселенных стран вошли Соединенные Штаты Америки, Индонезия и Пакистан.

Более половины населения мира идентифицируют себя с религиозной группой. Самые большие группы: христианство (32%) и ислам (24%).