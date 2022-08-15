https://news.day.az/world/1487341.html В Туркменистане муж избил жену за посещение салона красоты - ВИДЕО
В Туркменистане муж избил жену за посещение салона красоты - ВИДЕО
Агрессивный мужчина ворвался в салон в районе Кеши в пригороде Ашхабада и набросился с кулаками на жену, сообщает Telegram-канал "Изнанка Женщины".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, избиение сняли на мобильный телефон сотрудницы парикмахерской, на кадрах видно, как разъяренный мужчина сначала кричит на женщину, а потом наносит ей несколько ударов кулаками по лицу и ногами по телу.
Попав под горячую руку, в сторону отлетает даже парикмахерское кресло. Женщины, находившиеся в парикмахерской, вступить в противостояние с разгневанным супругом не решились.
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