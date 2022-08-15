В Туркменистане муж избил жену за посещение салона красоты

Агрессивный мужчина ворвался в салон в районе Кеши в пригороде Ашхабада и набросился с кулаками на жену, сообщает Telegram-канал "Изнанка Женщины".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, избиение сняли на мобильный телефон сотрудницы парикмахерской, на кадрах видно, как разъяренный мужчина сначала кричит на женщину, а потом наносит ей несколько ударов кулаками по лицу и ногами по телу.

Попав под горячую руку, в сторону отлетает даже парикмахерское кресло. Женщины, находившиеся в парикмахерской, вступить в противостояние с разгневанным супругом не решились.