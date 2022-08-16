https://news.day.az/world/1487630.html Инвалид-колясочник чудом спасся и не оказался между столкнувшимися грузовиком и автобусом - ВИДЕО
Инвалид-колясочник чудом спасся и не оказался между столкнувшимися грузовиком и автобусом - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения, установленная на улице Rua Norival Goncalves Rabello, в районе Quintino I (митрополитенский ареал Рибейран-Прету, Бразилия), 11 августа зафиксировала полное драматизма ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Мужчина, передвигавшийся в инвалидной коляске успел проскочить опасный перекрёсток, когда ехавший сзади большегруз нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.
В итоге произошло столкновение, в результате которого никто не пострадал.
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