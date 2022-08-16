Инвалид-колясочник чудом спасся и не оказался между столкнувшимися грузовиком и автобусом

Камера наружного наблюдения, установленная на улице Rua Norival Goncalves Rabello, в районе Quintino I (митрополитенский ареал Рибейран-Прету, Бразилия), 11 августа зафиксировала полное драматизма ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мужчина, передвигавшийся в инвалидной коляске успел проскочить опасный перекрёсток, когда ехавший сзади большегруз нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу.

В итоге произошло столкновение, в результате которого никто не пострадал.