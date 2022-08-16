Первое судно с зерном, арендованное ООН, отбыло с Украины

Первое судно с 23 тыс. тонн зерна, зафрахтованное ООН, отбыло 16 августа с Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Первое судно с украинским зерном для гуманитарных нужд, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, отбыло сегодня с Украины, - сказал Дюжаррик. - Это очередной важный шаг в рамках усилий по вывозу украинского зерна из зоны конфликта для возвращения на мировые рынки и поставок в страны, которых больше всего затронул мировой продовольственный кризис".

"Судно с 23 тыс. тонн зерна будет доставлено команде Всемирной продовольственной программы в регионе Африканского Рога", - отметил представитель ООН.