В Катаре завершено строительство Национального стадиона "Лусаил" в одноимённом городе. Именно здесь 18 декабря состоится финал Чемпионата мира по футболу-2022, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Впервые в истории мировое первенство по этому виду спорта пройдет не летом, а осенью и зимой. Вместо изначально запланированной вместимости в 80 тысяч мест, "Лусаил" примет 20 тысяч зрителей.

По данным из открытых источников, с тех пор, как Катар получил право на проведение ЧМ по футболу, в стране было зарегистрировано 6 750 смертей мигрантов из Южной Азии. Многие из них стали жертвой ужасающих условий труда, работая по 10 часов в день при температуре в 45 грудусов и выше.