https://news.day.az/world/1487955.html Взрыв мечети в Конго - десятки погибших и раненых
Взрыв мечети в Конго - десятки погибших и раненых
По меньшей мере 20 человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду в мечети на северо-востоке Кабула.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана.
Ранее в среду афганский телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на местных жителей, что в районе Хаир-Хана, расположенном на северо-востоке Кабула, произошел взрыв. Как позже уточнило агентство Aaj News, взрыв прогремел в мечети Садикия. По словам местных жителей, также были слышны звуки выстрелов.
Указывается, что представители движения "Талибан" еще не комментировали случившееся.
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