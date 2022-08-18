Израиль и Турция обменяются послами

Израиль и Турция вновь повышают уровень дипломатических отношений. Стороны обменяются послами и генеральными консулами. Решение об этом было принято после телефонного разговора премьер-министра Израиля Яира Лапида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Отправка послов важна для развития двухсторонних связей, - объяснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. - Но, как мы всегда говорили, мы продолжим защищать права Палестины, Иерусалима и Газы. Также важно, чтобы наши послания по этим вопросам передавались напрямую на уровне посла в Тель-Авиве".