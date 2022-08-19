Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели совместную пресс-конференцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Эрдоган сказал: "Мы выразили обеспокоенность военными действиями вокруг Запорожской атомной электростанции. Мы не хотим пережить новый Чернобыль".

По его словам, в Турции временно размещено около 325 000 украинцев. Кроме того, Турция прияла 1507 человек, в том числе 1099 детей-сирот. Данные лица будут находится на территории Турции до нормализации ситуации в Украине, отметил президент.

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью.

Президент выразил удовлетворение результатами Соглашения о вывозе зерна из украинских портов: "С 1 августа мы посредством 25 судов доставили на мировые рынки около 625 тысяч тонн украинского зерна".

Президент Турции сообщил, что на трехстороннем саммите также оценены возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским консенсусом, в прочный мир.

"Считаю, что переговоры могут быть возобновлены на тех началах, которые были сформированы в Стамбуле в марте. Мы готовы снова сыграть роль посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - сказал Эрдоган.