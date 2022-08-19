Когда в Турции пройдут президентские выборы?

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

"Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года. Это вторые выборы, на которых будет баллотироваться президент Реджеп Тайип Эрдоган", - подчеркнул Боздаг.

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, согласно местному законодательству, проходят в один день и изначально запланированы на июнь 2023 года. Правящая коалиция ранее заявила, что их единым кандидатом будет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.