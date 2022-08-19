https://news.day.az/world/1488271.html Когда в Турции пройдут президентские выборы?
Когда в Турции пройдут президентские выборы?
Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг.
"Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года. Это вторые выборы, на которых будет баллотироваться президент Реджеп Тайип Эрдоган", - подчеркнул Боздаг.
Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, согласно местному законодательству, проходят в один день и изначально запланированы на июнь 2023 года. Правящая коалиция ранее заявила, что их единым кандидатом будет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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