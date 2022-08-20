Пытки и домогательства в "демократической" Армении

Тема пыток над гражданами в отделениях полиции раз за разом становится актуальной в Армении. Тем не менее, различные международные правозащитные организации стараются обходить стороной и не реагировать на жестокие методы в отношении задержанных со стороны армянской полиции. Сторонники соблюдения прав человека словно воды в рот набрали, не придавая регулярным инцидентам никакого внимания.

Информационным поводом стало унизительное избиение 41-летнего Ваагна Манукяна. Адвокат Эдгар Акопян услышал голос корчащегося от боли клиента прямо в полицейском участке. Через несколько часов во время встречи Манукян рассказал, как представители правоохранительных органов пытали и унижали его в Абовянском отделении полиции.

"Они били его, плевали на него, ругали, унижали его достоинство", - сказал Эдгар Акопян.

Манукян сейчас в тюрьме, его адвокат показывает синяки на теле и лице мужчины с фотографиями и говорит, что полицейские в штатском стреляли из пистолета в воздух, соседи вмешались: "во дворе дети, что вы делаете?".

"Подошли сотрудники полиции с оружием в руках, Ваагн Манукян испугался, увидев оружие, подумал, что в него будут стрелять, попытался выйти из дома. По словам Ваагна Манукяна, полиция произвела несколько выстрелов, во дворе были дети, соседи сказали: "Там дети, зачем вы стреляете, в этом нет необходимости?", - полиция принесла извинения. "Ваагн Манукян подумал, что его могут убить, он остановился, они пришли и арестовали его", - сказал адвокат.

Как говорится в статье, несколько дней назад правозащитник Даниил Иоаннисян забил тревогу по поводу этого инцидента, заявив, что даже после различных программ реформ полицейские продолжают выбивать показания. По словам Иоаннисяна, полиция и правительство Армении не борются с этим, опасаясь, что в результате снизится и без того низкий показатель раскрываемости преступлений. По сведениям правозащитника, за последние 10 лет лишь 25% дел об убийствах и 10% дел о кражах доходили до суда.

"Это свидетельствует о неподготовленности полиции", - добавляет Иоаннисян, выделяя две версии действий правоохранителей: принятую и непринятую, - когда гражданин, например, лицо, совершившее преступление, бежит прочь, сопротивляется, применяет силу, это нормально, что в этом случае сотрудник полиции должен применять силу, даже специальные меры, даже оружие в исключительных случаях для борьбы с преступником, но это не означает, что преступника, который не представляет физической опасности, следует подвергнуть пыткам и унижениям, вынуждая его дать признательные показания".

Автор статьи отмечает, что по этому делу уже возбуждено уголовное дело, адвокат настаивает, что они добьются того, чтобы избившие их полицейские понесли наказание по всей строгости закона.

Другой гражданин, 28-летний Акоп Варданян, рассказал журналистам, что в прошлом месяце в рамках усиленной борьбы с наркотиками его машину остановили полицейские в штатском, спросили, есть ли у него наркотики, он признался, что да, и вышел из машины. Он утверждает, что не сопротивлялся, но его так сильно избили на месте, что он до сих пор не выходит из дома. Он признает, что, возможно, сделал что-то не так, что употреблял наркотики, но он был готов пойти в отделение, почему избили?

"Марихуана, у тебя есть что-нибудь?" Я говорю, "да, это для моего употребления". Они меня выдернули из машины, бросили на землю и стали избивать и применять сексуальные домогательства, дергали меня за волосы и отвезли в отдел. Обратившийся ко мне человек сказал: "Выходи из машины", даже не представился сотрудником милиции, не предъявил никаких документов...", - сказал Варданян.

Издание отмечает, что в Следственном комитете Армении также возбуждено уголовное дело по данному факту. Отмечается, что это не единственные случаи, зафиксированные за последние месяцы. В прошлом году к правозащитникам обратились 1078 граждан Армении, недовольных работой полиции, хотя на данный момент нам не удалось получить данные о том, сколько из них заявили о злоупотреблениях со стороны полиции.

В полиции уверяют, что любое противоправное действие полиции быстро раскрывается и становится предметом расследования. Там заявили, что за первое полугодие текущего года в отношении сотрудников полиции проведено более 900 служебных расследований, 322 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем, правозащитник Даниел Иоаннисян зафиксировал нечто иное: "По делам о пытках не проводятся надлежащие следственные действия, сотрудники полиции, применяющие пытки, не привлекаются к ответственности, а наоборот, были даже случаи, и, к сожалению, не единичные случаи, когда офицер, пытавший задержанных, получал новое звание или повышение по должности".

По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году в суд было направлено всего 2 уголовных дела, в 2019 году - 5, в 2018 году - 3 по фактам пыток граждан со стороны сотрудников милиции, превышения должностных полномочий.

Вот так нынче выглядит "демократия" по-армянски. И если кто-то действительно верит, что демократия должна быть именно в такой форме, то ему можно только посочувствовать.