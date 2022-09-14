Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генсеком Станиславом Засем пока не прибыла в Армению.

Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю. Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать", - добавил он.