https://news.day.az/world/1495386.html Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению – Песков
Миссия ОДКБ пока не прибыла в Армению – Песков
Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с генсеком Станиславом Засем пока не прибыла в Армению.
Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю. Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре