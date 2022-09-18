В Омском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала во время выступления

В Омском цирке во время программы произошло ЧП - воздушная гимнастка сорвалась с высоты и упала. Девушка выполняла трюк без страховки, в настоящий момент она доставлена в больницу на обследование.

В пресс-службе цирка сообщили СМИ, что девушка не получила серьезных травм: "Со сцены ушла своими ножками, с ней все нормально. В цирке такое бывает".

С 17 сентября в Омске гастролирует цирк Филатовых - на арене цирка как раз проходило их шоу, выступление предполагает в том числе выполнение трюков гимнастов без страховки.