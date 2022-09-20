https://news.day.az/world/1496530.html Пьяный 14-летний школьник за рулем ВАЗ заехал на крышу минивэна - ВИДЕО
Пьяный 14-летний школьник за рулем ВАЗ заехал на крышу минивэна - ВИДЕО
В Горно-Алтайске подросток за рулем отечественной легковушки попал в аварию, в результате которой один автомобиль оказался на крыше другого, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.
Как передает Day.Az, по словам очевидцев, за рулем автомобиля ВАЗ находился 14-летний школьник. Они рассказали, что на большой скорости подросток врезался в припаркованный минивэн Nissan Serena и влетел на его крышу.
Пострадавших в результате аварии нет. Отмечается, что 14-летний мальчик находился в состоянии опьянения.
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