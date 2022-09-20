Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле

В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Во время тушения он продолжал работать, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошел в городе Пуэрто-ла-Крус в штате Ансоатеги. Серьезное возгорание началось днем в понедельник, 19 сентября, после удара молнии. Министр нефти Тарек Эль-Айссами рассказал, что работа на заводе не останавливалась ни на минуту.

Силами оперативных служб пожар на заводе был сначала локализован, а затем полностью потушен.