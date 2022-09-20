Премьер Испании призвал реформировать ООН

Премьер-министр Испании в беседе с изданием Politico призвал к "серьезной реформе" Организации Объединенных Наций и назвал энергетическую систему Европы "рынком, который не работает", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик подчеркнул, что конфликт в Украине является "главным доказательством того, что там нам необходима серьезная реформа системы ООН".

Санчес планирует принять активное участие в саммите ООН по продовольственной безопасности, который состоится во вторник в Нью-Йорке. Он рассказал, что собирается призвать собравшихся на встрече лидеров "многосторонне реагировать на продовольственный кризис", избегая при этом дублирования программ.

Говоря об энергетике в Европе, политик указал на то, что ЕС извлекает уроки из прошлых кризисов. При этом, по его мнению, сейчас необходима новая политика, так как энергетическая система Европы в настоящее время представляет собой "рынок, который не работает".

"Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы сделали с вакцинами?" - добавил премьер Испании.