В Якутске ребенок устроил погром в магазине техники

В Якутии родителям придется заплатить за шалость маленького сына. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, оставшись без присмотра взрослых в магазине техники, малыш разбил дорогой ноутбук.

На видео запечатлен момент, когда маленький злоумышленник взял с полки ноутбук и со всей силы бросил его на пол, мальчик постоянно оглядывался, чтобы убедиться, что за ним никто не смотрит.

На шум прибежал сотрудник магазина, а проказник попытался убежать с места происшествия. Уточняется, что ребенок разбил технику за 80 тысяч рублей. Возмещать ущерб придется его родителям.