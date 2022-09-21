Модный дом Dior представил свой паром в Гонконге

Французский модный дом Dior брендировал пароход Star Ferry в Гонконге фирменными флагами и спасательными кругами. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд люксовой одежды и аксессуаров обновил интерьер пассажирского парома Star Ferry, который считается туристической достопримечательностью Гонконга. Внутри была заменена обивка кресел, на стенах напечатаны изображения магазина Dior на авеню Монтень в Париже. Также на судно были установлены два белых флага Dior на передней и задней части. Обшивка корпуса парома представлена в виде крестообразных фирменных узоров Cannage модного дома, которые стали популярны благодаря сумке Lady Dior.

В прошлом году Dior представил обновленную трехмачтовую деревянную лодку Duk Ling в рамках рекламы кампании Dioriviera.

Гонконгский паром Star Ferry начал переводить пассажиров в конце XIX века через гавань Виктория, которая находится между островом Гонконг и полуостровом Коулун.