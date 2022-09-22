https://news.day.az/world/1497335.html Антироссийский митинг перед посольством РФ в Армении - ВИДЕО
Антироссийский митинг перед посольством РФ в Армении - ВИДЕО
В Ереване состоялся антироссийский митинг перед посольством РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, организаторами митинга стали представители русофобской партии Национально-демократического полюса (НДП). Собравшиеся требовали от правительства Армении выхода Армении из ОДКБ.
Примечательно, что среди армянских и американских флагов замечен и иранский.
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