В Европе резко вырос спрос на пеллеты, печи и котлы, работающие на биомассе

Испанское издание La Vanguardia пишет, что из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экологичное топливо пробивает себе путь на рынок, на котором цены на электричество, нефтепродукты и газ продолжают неустанно расти.

Большинство производителей отправляют продукцию во Францию, Италию и Германию, где "психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании", указал председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас.

Спрос на внутреннем рынке Испании на пеллеты вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40% в сравнении с 2021 годом. Стоимость 15-килограммового мешка оценивается в €9. В прошлом году он стоил €4,4.

Топливные гранулы, пеллеты (англ. pellets) - биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера. Гранулы классифицируются по их теплотворной способности, влажности и зольности, а также по размерам. Высокая плотность, низкая влажность и стандартизация по размеру позволяют при их сгорании получать большое количество энергии и точно дозировать их количество при автоматизированной подаче.