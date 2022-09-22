Эрдоган заявил о желании покупать у США газ на более выгодных условиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании его страны покупать у США больше сжиженного газа (СПГ) и на более выгодных условиях. Об этом он сказал в среду в Нью-Йорке во время выступления на заседании Турецко-американского делового совета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В дальнейшем мы хотим покупать у США еще больше газа и на более выгодных условиях. А благодаря имеющейся у нас современной инфраструктуре мы готовы сотрудничать в вопросе доставки этого СПГ в страны региона", - сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал NTV.

"Мы стали шестым самым крупным импортером энергоресурсов из США. Турция с точки зрения энергобезопасности, маршрутов доставки, диверсификации источников играет ключевую роль. И учитывая сложившуюся международную конъюнктуру в энергетике, перед нами открываются важные возможности для сотрудничества", - отметил Эрдоган. Он добавил, что благодаря строительству новых терминалов СПГ в Турции и большим сделанным за последние годы инвестициям в эту сферу США стали для нее вторым по объемам поставщиком газа.