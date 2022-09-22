Иран, Россия и Китай проведут совместные учения

Иран, Россия и Китай планируют провести совместные учения военно-морских сил этой осенью. Об этом в четверг заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в рамках пресс-конференции на параде ВС Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года, - сообщил Багери, которого цитирует агентство Мехр. - Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях".