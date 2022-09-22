Великобритания нашла способ обеспечить себя газом - страна отменила мораторий на добычу сланцевого газа с помощью фрекинга, действовавший с 2019 года, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти сочли, что укрепление энергобезопасности государства является абсолютным приоритетом.

Британское правительство заявило, что отмена запрета позволит возобновить бурение скважин со сланцевым газом и собрать больше данных о том, как безопасно его добывать. По словам министра по делам бизнеса и энергетики Джейкоба Рис-Могга, необходимо изучить все источники, с помощью которых можно увеличить внутреннее производство энергии.

Гидравлический разрыв пласта, или фрекинг, - способ добычи нефти и газа, который заключается в создании трещины в пласте (массе горной породы). Против осуществления такой деятельности на территории Великобритании выступали местные экоактивисты и британцы, проживающие рядом со скважинами, из-за угрозы землетрясений. В итоге британский отраслевой регулятор запретил фрекинг.

Местная компания Cuadrilla, занимающаяся разработкой двух скважин, положительно отозвалась о решении правительства и заявила, что намерена возвращать часть доходов от добычи сланцевого газа местному населению. "Снятие моратория [на добычу сланцевого газа] поможет сланцевой промышленности добывать в Великобритании природный газ на суше в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей страны в ближайшие десятилетия", - заявил генеральный директор Cuadrilla Фрэнсис Иган.

Вместе с тем эксперты отмечают, что решение властей не поможет снизить цены на энергоносители грядущей зимой, поскольку для развития отрасли потребуется много лет и пока неизвестно, удастся ли ей обеспечить британцам значительное количество газа. "Даже если риски окажутся управляемыми и приемлемыми, сланцевый газ окажет значительное влияние на энергоснабжение Великобритании только в том случае, если в течение следующего десятилетия будут успешно пробурены тысячи скважин", - сказал профессор Даремского университета Эндрю Аплин.

Заявив о намерении отменить мораторий на добычу нефти и газа с помощью фрекинга, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала залежи сланцевого газа в стране огромными. Она пообещала добиться того, чтобы государство могло воспользоваться собственными ресурсами уже весной. Великобритания старается обеспечить себя газом и за счет роста импорта - страна хочет заключить договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком до 20 лет. Отмечается, что целевая группа британского правительства уже отправляет запросы экспортерам СПГ относительно предложений о поставках внутренним покупателям по долгосрочным контрактам.