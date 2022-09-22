Суда с украинским продовольствием прибыли в Израиль и Турцию

Судно Yasa Team с 65 тыс. тонн кукурузы с Украины по состоянию на 20:57 мск четверга достигло израильского города Хайфа.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffiс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, Yasa Team стоит на якоре примерно в четырех морских милях от израильского порта. Помимо этого, к турецкому Самсуну прибыло судно T-Med с 5,5 тыс. тонн пшеницы. Сухогруз Glory Dina, на борту которого 27 тыс. тонн пшеницы, также достиг пункта назначения в Турции, судно стоит на якоре недалеко от порта Искендерун. Кроме того, в четверг турецких берегов достигло судно Ata Ocean с 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла, оно встало на якорь примерно в двух морских милях от города Дертйол.