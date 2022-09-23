Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Молдовы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В министерстве сообщили, что Чавушоглу встретился в Попеску в рамках участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН.