https://news.day.az/world/1497613.html Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Молдовы
Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Молдовы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В министерстве сообщили, что Чавушоглу встретился в Попеску в рамках участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН.
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