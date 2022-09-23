Семья королевы наложила вето на использование видео с ее похорон

Телевизионные каналы Великобритании получили от королевской семьи уведомление об использовании права вето на все видеозаписи с похорон королевы Елизаветы II.

Как передает Day.Az, об этом 23 сентября сообщает Guardian.

Издание отмечает, что нередко журналисты получают предварительные запросы от родственников известных людей, чтобы похороны освещались максимально уважительно.

Однако впервые право вето накладывается на отснятый материал.

Новое соглашение с агентствами новостей дает право Букингемскому дворцу требовать, чтобы любые кадры с похорон, которые не понравятся, были удалены.

В настоящий момент большинству крупных телеканалов, снимавшим похороны королевы, направлены списки видеоматериалов, которые следует исключить из будущих выпусков новостей и клипов в социальных сетях.