Трагедия у берегов Сирии: погиб по меньшей мере 71 человек

Трагедия у берегов Сирии: при крушении катера погиб по меньшей мере 71 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным властей, судно, на борту которого находились от 120 до 150 мигрантов, следовало из Ливана и затонуло в четверг недалеко от сирийского порта Тартус. Продолжается поисково-спасательная операция.

В ООН сообщили, что за последние 3 года более полутора тысяч ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.