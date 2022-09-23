В минувшие дни в ходе акций протеста в Иране погибли 17 человек, среди которых как участники акций, так и полицейские.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

Сообщается, что 95 человек получили ранения.

Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.