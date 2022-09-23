https://news.day.az/world/1497869.html В ходе акций протеста в Иране погибли 17 человек
В ходе акций протеста в Иране погибли 17 человек
В минувшие дни в ходе акций протеста в Иране погибли 17 человек, среди которых как участники акций, так и полицейские.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило государственное телевидение Ирана.
Сообщается, что 95 человек получили ранения.
Отметим, что с 19 сентября в нескольких городах Ирана проходят акции в знак протеста против убийства 16 сентября в Тегеране 22-летней Мехсы Амини сотрудниками полиции нравов Тегерана. Амини была задержана специальным отрядом полиции, который следит за соблюдением норм шариата. Молодую девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба по иранским законам.
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