Премьер-министр Пакистана бьет тревогу в связи с последствиями изменения климата

Пакистан сталкивается с ранее невиданными последствиями изменений климата. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пакистан никогда ранее не сталкивался с такими последствиями глобального потепления и изменения климата, - сказал он. - <...> Наши ледники быстро тают, наши леса горят. Жара достигла 53 градусов по Цельсию. Пакистан превратился в самое жаркое место на планете. <...> мы живем в период беспрецедентного, жуткого муссона".

"Сегодня крупная часть территории Пакистана находится под водой. Покрыта океаном человеческих страданий", - сказал Шариф.

По данным главы пакистанского правительства, более 33 млн человек, включая женщин и детей находятся в опасности из-за продолжающейся в исламской республике природной катастрофы. Более 1,5 тыс. погибли в ходе наводнений, свыше 400 из них - дети. Еще большее число жителей Пакистана оказались под угрозой болезней и голода. Шариф добавил, что миллионы перемещенных лиц вынуждены "искать сухие участки земли для размещения палаток". "Они потеряли все. Их будущее, их средства к существованию потеряны", - отметил премьер-министр.

По его словам, более 13 тыс. км дорог были уничтожены, свыше 370 мостов - разрушены. Повреждено более 2 млн домов, из них свыше 1 млн разрушены полностью. Более 1 млн голов скота погибли. 4 млн акров посевов смыты. "Это ущерб небывалого масштаба", - подчеркнул глава пакистанского правительства.