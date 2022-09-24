https://news.day.az/world/1497972.html В аэропорту американского Даллеса работает бригада биглей - ВИДЕО
В аэропорту американского Даллеса работает бригада биглей - ВИДЕО
В аэропорту американского Даллеса работает бригада биглей. "Дичь" для этих охотничьих собак - контрабандные фрукты, овощи и мясо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Каждый день они предотвращают настоящие катастрофы, не допуская попадания в страну опасных вирусов и насекомых-паразитов.
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