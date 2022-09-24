В аэропорту американского Даллеса работает бригада биглей. "Дичь" для этих охотничьих собак - контрабандные фрукты, овощи и мясо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Каждый день они предотвращают настоящие катастрофы, не допуская попадания в страну опасных вирусов и насекомых-паразитов.