Водители устроили массовое ДТП на перекрытой дороге во Владивостоке

Во Владивостоке у перекрытого съезда произошло ДТП с участием пяти машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, некоторые проспекты и мосты во Владивостоке оказались перекрыты из-за спортивного марафона. В итоге, когда на улице Басаргина машины массово возвращались по встречной полосе из тупика, водитель Mazda Demio врезался в Toyota Corolla Axio и перевернулся.

Предварительно, пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.