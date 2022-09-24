https://news.day.az/world/1498016.html Водители устроили массовое ДТП на перекрытой дороге во Владивостоке - ВИДЕО
Водители устроили массовое ДТП на перекрытой дороге во Владивостоке - ВИДЕО
Во Владивостоке у перекрытого съезда произошло ДТП с участием пяти машин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, некоторые проспекты и мосты во Владивостоке оказались перекрыты из-за спортивного марафона. В итоге, когда на улице Басаргина машины массово возвращались по встречной полосе из тупика, водитель Mazda Demio врезался в Toyota Corolla Axio и перевернулся.
Предварительно, пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.
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