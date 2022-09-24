Итальянская Eni предстоящей зимой заменит более 50% российского газа

Итальянская энергетическая компания Eni планирует заменить предстоящей зимой более 50% получаемого из России газа.

Об этом заявил главный управляющий компании Клаудио Дескальци, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Зимой 2022-2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023-2024 годах - 80%, но необходимы регазификаторы", - сказал Дескальци.

По его словам, к зиме 2024 года итальянская компания намерена полностью заменить российский газ. Дескальци также заверил, что поставки из Алжира гарантированы и составляют 83-85 млн куб. м в день.