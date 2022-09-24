https://news.day.az/world/1498118.html Итальянская Eni предстоящей зимой заменит более 50% российского газа
Итальянская Eni предстоящей зимой заменит более 50% российского газа
Итальянская энергетическая компания Eni планирует заменить предстоящей зимой более 50% получаемого из России газа.
Об этом заявил главный управляющий компании Клаудио Дескальци, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Зимой 2022-2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023-2024 годах - 80%, но необходимы регазификаторы", - сказал Дескальци.
По его словам, к зиме 2024 года итальянская компания намерена полностью заменить российский газ. Дескальци также заверил, что поставки из Алжира гарантированы и составляют 83-85 млн куб. м в день.
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