"Пусть Затулин наведёт порядок в своей неуёмной голове"

Казахстанские парламентарии ответили российскому депутату Константину Затулину и осудили его за поверхностные необоснованные обвинения.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.

Ранее Константин Затулин, первый зампредседателя комитета ГД РФ по делам СНГ, в интервью радиостанции "Говорит Москва" сделал ряд провокационных заявлений. В частности, он сказал, что Казахстан якобы выбрал "скользкий путь" в отношениях с Россией, и выразил мнение, что "страна, у которой самая длинная сухопутная граница с РФ, очень рискует".

Как сообщили в пресс-службе Сената парламента РК, эти заявления прокомментировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед. Он отметил, что для российского депутата такие нападки на Казахстан - просто способ повысить свою узнаваемость.

"Как только падает рейтинг узнаваемости депутата Затулина, он начинает вбрасывать провокационные заявления. Так было раньше, и не единожды. Казахстанские банки в отношении банковской карты "МИР" поступили абсолютно правильно. Во-первых, все банки второго уровня у нас являются частными, и они сами определяют выгодность и удобность, с какими банковскими карточками им работать. Во-вторых, вокруг карточки "МИР" стало много шума и скандала. А деньги, как правило, любят тишину. Поэтому свою "обеспокоенность" и "неудовольствие" пусть депутат побережёт для собственной банковской системы, которая благодаря таким, как он, оказалась в очень трудной ситуации. Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка. Автор "скользкого пути Казахстана" сам давно находится на скользком пути", - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Мухтар Кул-Мухаммед напомнил: летом Константин Затулин уже заявлял, что в отношении Казахстана якобы "всё возможно, как в случае с Украиной".

"А что вышло с Украиной, мы уже видим по объявленной мобилизации. Поэтому пусть он наведёт порядок в своей неуёмной голове и в своих опрометчивых мыслях и словах", - сказал представитель сената.

В мажилисе на вербальную агрессию российского депутата тоже отреагировали с возмущением. Депутат Айгуль Куспан назвала речь Константина Затулина хамским выпадом.

"К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России. Новое заявление Затулина следует рассматривать как крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное", - отметила Айгуль Куспан.

Депутат напомнила, что в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыли около 10 тысяч россиян, и ни власти, ни простые казахстанцы не чинили им никаких препятствий. Никакой "русофобии" в Казахстане нет. Но российский парламентарий игнорирует этот факт и считает, что власти страны почему-то должны подвести казахстанскую экономику под вторичные западные санкции в угоду Кремлю, нарушая интересы собственного народа.

Айгуль Куспан обратила внимание, что ещё в июне собственные коллеги Константина Затулина по партии "Единая Россия" негативно отреагировали на его провокационные реплики в адрес Казахстана, посоветовав сосредоточиться на укреплении добрососедских отношений со странами СНГ.