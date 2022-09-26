Bloomberg предрекает худший кризис Западу с 1949 года

Центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

"Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", - заявили эксперты из Bank of America.

Отмечается, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали в период пандемии коронавирусной инфекции. По данным издания, именно этот разворот оказал серьезное влияние.

Автора статьи пишет, что последним ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.