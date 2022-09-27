Англичанка пережила сильнейшее отравление после шутки друга

Бывшая студентка Университета королевы Маргарет в городе Эдинбург, 29-летняя Джиллиан Рейли, рассказала о том, как в течение нескольких недель мучилась от сильной боли после того, как друг подсыпал ей что-то в напиток, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел несколько лет назад, на празднике в честь окончания учебного года. Девушка с одногруппниками отправилась в бар и, по ее словам, "выпивала все, что ей приносили".

На следующей день Рейли поняла, что с ней что-то не так.

"Ощущение было такое, будто из меня вытаскивают внутренности. Я болела несколько недель", - рассказала она.

Позже девушка узнала, что стала жертвой розыгрыша друга, который решил, что будет забавно подсыпать ей что-то в напиток. Жертва розыгрыша призналась, что после произошедшего у нее начались сильные проблемы с доверием к людям, также она стала редко выходить из дома и совсем перестала ходить в ночные заведения.