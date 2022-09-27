Искавшую свой телефон женщину сбила «американская горка»

В австралийском Мельбурне женщина борется за свою жизнь после того, как ее сбила американская горка на Королевском шоу. Как пишет The Guardian, женщина вошла под конструкции, чтобы найти упавший мобильный телефон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пострадавшей 20 лет. Представитель полиции заверил, что женщина не упала с аттракциона. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами головы.

Полиция призвала всех, у кого есть информация о происшествии, сообщить о них в отдел.